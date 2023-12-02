Юран назвал матч «Пари НН» с «Уралом» бескомпромиссным

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран считает, что футболисты нижегородской команды выполнили установку на матч 17-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».

«Встреча выдалась бескомпромиссной, обе команды старались, «Уралу» тоже очки были нужны, поэтому вдвойне приятно, что удача была на нашей стороне», — передаёт слова Юрана корреспондент RT.

Чемпион России в составе московского «Спартака» сообщил, что сказал своим подопечным перед выходом на поле: «Играйте в футбол, смелее, чтобы у нас не было волнообразной игры, тем более что это последний домашний матч перед перерывом».

«Хотел бы поблагодарить тех, кто пришёл в такую морозную погоду подержать команду, думаю, мы их наградили своей победой. Нам самим было тяжело готовиться в минус шесть, по себе знаю — ноги в такую погоду часто не слушаются, тем приятнее, что мы сумели провести голевую атаку в концовке», — добавил Юран.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Юрана. Мяч забил Никита Каккоев на первой добавленной к основному времени матча минуте.

После 17 туров Российской премьер-лиги нижегородская команда набрала 24 очка и занимает девятое место в таблице РПЛ. «Урал» с 19 очками расположился на 12-м месте.

По информации СМИ, один из близких главного арбитра встречи Евгения Турбина получил 5 млн рублей накануне матча. Также были замечены странные ставки на «Урал».

Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался об информации о подозрительных ставках на матч с «Пари НН».