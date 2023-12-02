RT в Telegram
Подпишись

Гончаренко не стал комментировать слухи о якобы договорном матче с «Пари НН»

Короткая ссылка
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко высказался об информации о подозрительных ставках на матч 17-го тура чемпионата России по футболу с нижегородским «Пари НН».
Гончаренко не стал комментировать слухи о якобы договорном матче с «Пари НН»
  • РИА Новости

«Пусть те, кто распространяет эти слухи, их и комментируют», — передаёт слова белорусского специалиста корреспондент RT.

По его словам, «Урал» потерпел «очень обидное поражение».

«Всё-таки не было моментов у Нижнего, а мы приближались к воротам и создавали моменты, но в концовке полузащитники не до конца опускались, и в последние 15 минут возникали небольшие разрывы между линиями. В концовке получили не самый логичный гол, хотя в целом по игре в обороне, да и в нападении, у меня нет нареканий. Мы не в первый раз по ходу матча имеем преимущество, но не можем добиться успеха», — добавил Гончаренко.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Сергея Юрана. Мяч забил Никита Каккоев на первой добавленной к основному времени матча минуте. 

После 17 туров Российской премьер-лиги нижегородская команда набрала 24 очка и занимает девятое место в таблице РПЛ. «Урал» с 19 очками расположился на 12-м месте.

По информации СМИ, один из близких главного арбитра встречи Евгения Турбина получил 5 млн рублей накануне матча. Также были замечены странные ставки на «Урал».

Ранее на домашней арене ФК «Пари Нижний Новгород» установили мировой и национальный рекорды по самому массовому хороводу вокруг футбольного поля в кокошниках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить