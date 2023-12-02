На стадионе «Пари НН» установили мировой рекорд по хороводу в кокошниках
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По информации гендиректора нижегородского клуба Давида Мелик-Гусейнова, на арену приехала служба протокола книги мировых рекордов.
Матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» начнётся 2 декабря в 19:30 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.
Ранее в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) заявили, что не получали информации о подозрительных ставках на матч «Пари НН» — «Урал».