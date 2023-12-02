На стадионе «Пари НН» установили мировой рекорд по хороводу в кокошниках

На домашней арене ФК «Пари Нижний Новгород» установили мировой и национальный рекорды по самому массовому хороводу вокруг футбольного поля в кокошниках.

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