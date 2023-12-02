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На стадионе «Пари НН» установили мировой рекорд по хороводу в кокошниках

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На домашней арене ФК «Пари Нижний Новгород» установили мировой и национальный рекорды по самому массовому хороводу вокруг футбольного поля в кокошниках.
На стадионе «Пари НН» установили мировой рекорд по хороводу в кокошниках
  • Gettyimages.ru
  • © vm

По информации гендиректора нижегородского клуба Давида Мелик-Гусейнова, на арену приехала служба протокола книги мировых рекордов. 

Матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» начнётся 2 декабря в 19:30 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.

Ранее в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) заявили, что не получали информации о подозрительных ставках на матч «Пари НН» — «Урал».

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