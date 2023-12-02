В РФС не получали информации о подозрительных ставках на матч РПЛ «Пари НН» — «Урал»

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) заявили, что не получали информации о подозрительных ставках на матч 17-го тура РПЛ «Пари НН» — «Урал».

«РФС на системной основе взаимодействует с букмекерскими компаниями в целях защиты честной игры. На текущий момент мы не получали информацию о подозрительных ставках и иной информации от букмекеров относительно матча «Пари НН» — «Урал», — заявили RT в пресс-службе.

Как сообщает журналист Иван Карпов, главного арбитра встречи Евгения Турбина подозревают в получении 5 млн рублей одним из его близких накануне матча. Также были замечены странные ставки на «Урал».

Матч состоится 2 декабря в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что Павел Каманцев будет присутствовать на матче 17-го тура РПЛ «Пари НН» — «Урал».