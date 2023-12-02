RT в Telegram
Подпишись

В РФС не получали информации о подозрительных ставках на матч РПЛ «Пари НН» — «Урал»

Короткая ссылка
В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) заявили, что не получали информации о подозрительных ставках на матч 17-го тура РПЛ «Пари НН» — «Урал».
В РФС не получали информации о подозрительных ставках на матч РПЛ «Пари НН» — «Урал»
  • РИА Новости

«РФС на системной основе взаимодействует с букмекерскими компаниями в целях защиты честной игры. На текущий момент мы не получали информацию о подозрительных ставках и иной информации от букмекеров относительно матча «Пари НН» — «Урал», — заявили RT в пресс-службе.

Как сообщает журналист Иван Карпов, главного арбитра встречи Евгения Турбина подозревают в получении 5 млн рублей одним из его близких накануне матча. Также были замечены странные ставки на «Урал».

Матч состоится 2 декабря в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что Павел Каманцев будет присутствовать на матче 17-го тура РПЛ «Пари НН» — «Урал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить