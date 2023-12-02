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Каманцев будет присутствовать на матче 17-го тура РПЛ «Пари НН» — «Урал»

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Как сообщили RT в пресс-службе РФС, председатель судейского комитета Павел Каманцев будет присутствовать на матче 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом».
Каманцев будет присутствовать на матче 17-го тура РПЛ «Пари НН» — «Урал»
  • РИА Новости

Однако Каманцев посетит встречу не из-за информации в СМИ о странном характере матча, а для того, чтобы вручить памятные награды арбитрам —  Евгению Турбину за сотый матч в РПЛ, ассистенту Роману Усачёву за 150-ю игру, а Екатерине Курочкиной — за первый матч в РПЛ.

Эта поездка была запланирована сразу после назначений на тур.

Матч состоится 2 декабря в 19:30 мск.

Ранее Дмитрий Сергеев заявил, что «Пари НН» будет тяжело в матче 17-го тура РПЛ с «Уралом» не по спортивным причинам.

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