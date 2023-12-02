Каманцев будет присутствовать на матче 17-го тура РПЛ «Пари НН» — «Урал»
- РИА Новости
Однако Каманцев посетит встречу не из-за информации в СМИ о странном характере матча, а для того, чтобы вручить памятные награды арбитрам — Евгению Турбину за сотый матч в РПЛ, ассистенту Роману Усачёву за 150-ю игру, а Екатерине Курочкиной — за первый матч в РПЛ.
Эта поездка была запланирована сразу после назначений на тур.
Матч состоится 2 декабря в 19:30 мск.
Ранее Дмитрий Сергеев заявил, что «Пари НН» будет тяжело в матче 17-го тура РПЛ с «Уралом» не по спортивным причинам.