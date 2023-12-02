«Глупый вброс»: матч РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Уралом» вопреки слухам обошёлся без судейского скандала

Матч 17-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Уралом» обошёлся без судейского скандала. Накануне появилась информация, что родственник главного арбитра Евгения Турбина получил крупную сумму денег, а в букмекерских конторах резко упали коэффициенты на успех екатеринбуржцев. Однако в РФС заверили, что не получали никаких сигналов о данном противостоянии, а в клубах сочли эти слухи провокацией. В итоге рефери показал две жёлтые карточки, зафиксировал 25 фолов и не совершил заметных ошибок, а председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев назвал всё произошедшее глупым информационным вбросом.

Рядовой матч 17-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Уралом» неожиданно привлёк к себе повышенное внимание болельщиков и экспертов ещё до стартового свистка. И дело вовсе не в футболе, ведь обе команды не блещут результатами и располагаются во второй половине таблицы.

В преддверии встречи журналист Иван Карпов сообщил, что один из близких главного судьи Евгения Турбина получил накануне игры 5 млн рублей. По его словам, забили тревогу и букмекерские конторы, которые обратили внимание на аномальный поток ставок на екатеринбуржцев.

«Там замечают странные ставки на «Урал» и рапортуют о движении денег где-то рядом с арбитром (может, пришли средства за продажу квартиры, кто знает). Верите — или букмекеры сгущают краски, опасаясь левого движения в последнем домашнем матче года между конкурентами за выжидание?» — написал Карпов в своём Telegram-канале.

О снижении коэффициентов на победу хозяев заявил и комментатор Дмитрий Шнякин, который должен был отработать на данном противостоянии. Он подчеркнул, что ещё накануне конторы предлагали поставить на успех подопечных Виктора Гончаренко с коэффициентом около 3,5, но затем он упал до 2,5.

«Почему люди начали ставить против одной из лучших домашних команд чемпионата? В матче с «Уралом», которому, конечно, крепко не фартило, но всё же ноль побед в пяти последних гостевых играх… Действительно интересно, почему люди уверены в победе гостей (на что реагирует линия)», — написал Шнякин.

Наконец, о том, что в игре могут возникнуть сложности, рассказали и представители самих букмекеров, например, управляющий партнёр PARI Дмитрий Сергеев.

«Доносятся слухи, что тяжело «Нижнему Новгороду» будет с «Уралом» — и не по спортивным причинам. Коэффициенты уже начали движение, хотя пока и не так активно. Тем интереснее сегодня будет футбол смотреть!» — отметил он.

Впрочем, в РФС оперативно отреагировали на появившиеся слухи и подчеркнули, что не получали никаких сигналов.

«Федерация на системной основе взаимодействует с букмекерскими компаниями в целях защиты честной игры. На текущий момент мы не получали информации о подозрительных ставках и иной информации от букмекеров относительно матча», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

При этом стало известно, что в Нижний Новгород лично прибыл председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев. Но в организации заверили, что его визит был запланирован заранее, поскольку перед финальным свистком требовалось вручить памятные футболки самому Турбину, проводившему юбилейный, 100-й матч в РПЛ, и его ассистенту Роману Усачёву — за 150-й. А Екатерина Курочкина вовсе стала первой женщиной-арбитром в истории Премьер-лиги.

В клубах появившиеся слухи тоже опровергли. Так, генеральный директор «Нижнего Новгорода» Давид Мелик-Гусейнов признался, что не следит за новостями.

«Матч ещё не начался, а уже все всякое пишут. Мы готовимся, не читаем, что пишут, готовимся встречать команду. Любые торпедирующие истории неприятны. Не доносилась ли такая информация из окружения? Нет, мы не сторонники такого подхода, это точно. Не занимаемся подобной историей, категорически нет», — цитирует функционера «Матч ТВ».

А президент «Урала» Григорий Иванов вовсе назвал опубликованную информацию «чистой провокацией».

«До конца непонятно от кого. Пускай РФС разбирается. Мне жалко судейскую бригаду, жалко Турбина. Как ему сейчас выходить и работать с таким давлением?» — отметил руководитель.

В преддверии противостояния обращали внимание и на статистику главного арбитра. Он обслужил 19 поединков с участием екатеринбуржцев, и в 14 из них они одержали победы при всего двух ничьих и трёх поражения. А в последних девяти они восемь раз обыграли соперников и уступили только «Краснодару» в 2022-м. Нижегородцы, напротив, при судействе арбитра из Москвы лишь трижды оказались сильнее оппонентов при пяти осечках.

Тем более рефери уже становился участником крупного скандала. В южном дерби между «Ростовом» и «Сочи» в октябре 2020-го он удалил главного тренера жёлто-синих Валерия Карпина и полузащитника команды Матиаса Норманна. После финального свистка занимавший тогда должность главы РПЛ Ашот Хачатурянц посетовал, что Турбин потерял нити управления игрой. Но эксперты РФС сочли все вердикты специалиста верными.

Однако менее чем через месяц он не слишком удачно отработал на встрече «Чертанова» и «Чайки» в Первой лиге, не назначив пенальти сразу в нескольких спорных эпизодах. Тогда уже в РФС признали решения арбитра ошибочными. А в январе 2021-го Хачатурянц заявил, что Турбин отстранён на неопределённое время. И лишь спустя год Евгений получил возможность вернуться.

Да и в текущем сезоне он не пользовался особым доверием руководства. Встреча «Нижнего Новгорода» и «Урала» стала для него лишь третьей в РПЛ. До того он успел обслужить только матчи «Ахмат» — «Оренбург» и «Балтика» — «Ростов».

К счастью, первый тайм обошёлся совсем без спорных моментов. В целом коллективы действовали достаточно активно и не давали много поводов для свистка. Да и сам рефери позволял футболистам бороться и не разбивал встречу на эпизоды.

Единственную жёлтую карточку показали на 38-й минуте Мамаду Майга скорее по делу. В попытке отобрать мяч у Эрика Бикфалви он сбил его возле собственной штрафной. При этом африканец успел коснуться и снаряда, но сначала всё-таки ударил по ноге оппонента. «Горчичник» же он получил за споры.

Зато чуть ранее Турбин пожалел Виктора Александрова, когда тот на своей половине в жёстком подкате сзади сбил Гильерме Шеттине. Однако сам защитник признал, что сфолил и тут же извинился перед соперником. Удивительно, но даже по такой игре у Сергея Юрана нашлись поводы для претензий. В одном из эпизодов он остался недоволен тем, как его подопечному пришлось выбрасывать аут не с того места, и обвинил рефери в том, что они «поплыли».

Во второй половине нареканий к судье было ещё меньше. Пожалуй, он обратил на себя внимание лишь однажды, когда показал заслуженную жёлтую Силвие Бегичу. Хорват, пытаясь опередить невысокого Эдгара Севикяна, влетел в него на полной скорости. Оппоненту даже потребовалось время, чтобы прийти в себя.

В остальном Турбин своевременно фиксировал все нарушения и в общей сложности насчитал их 25, причём больше свистков дал в пользу хозяев — 14 против 11. Вопросы вызвали разве что два момента с не назначенными угловыми для нижегородцев, но их скорее следует адресовать располагавшейся на линии Курочкиной.

Что касается самого матча, то чуть больше подходов имелось у екатеринбуржцев. Артур Нигматуллин выручил партнёров после удара Тимура Аюпова с линии вратарской головой и его же дальнего выстрела под перекладину. Однако, когда никто уже не ждал голов, забил «Нижний Новгород», до того практически не создавший шансов. На 91-й минуте Илья Жигулёв выполнил отличный заброс в штрафную, а подключившийся Никита Каккоев замкнул его.

После окончания встречи тему с несостоявшимся судейским скандалом закрыл Каманцев. Он подчеркнул, что не поверил в появившуюся информацию и ни секунды не сомневался в подопечном. Также он ещё раз отметил, что его поездка в Нижний Новгород не была спонтанной.

«Если что-то имеет под собой реальные основания, все люди, находящиеся внутри футбола, начинают реагировать. Я сегодня ни от одной из команд, ни от руководителей не увидел ничего того, чтобы что-то свидетельствовало, что кто-то что-то подозревает. Это информационный вброс, достаточно глупый и бессмысленный», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Наставник хозяев Сергей Юран тоже был достаточно резок и напомнил, что РФС очень жёстко занимается расследованием подобных историй.

«Знаете, когда узнаёшь такие вещи, становится немножко дико. Кто-то чего-то написал, кто-то кому-то вроде как близкий что-то поставил. Куда поставил? Стул в угол или ещё чего-то? И сразу начинается эта грязь вокруг футбола, зачем это лепить... Так можно про каждый матч придумать. Коэффициенты просели, засели. Вообще бред сумасшедшего», — заявил тренер.