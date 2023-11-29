Разные удаления: «Динамо» вдесятером победило «Зенит» в Кубке России, ЦСКА с трудом отстоял ничью с «Ростовом»

«Динамо» победило «Зенит» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Единственный мяч на 74-й минуте забил вышедший на замену Фёдор Смолов. Взять верх бело-голубым не помешало даже спорное удаление Хорхе Карраскаля незадолго до этого эпизода. ЦСКА также доигрывал встречу с «Ростовом» вдесятером после удаления Мойзеса за игру рукой и вполне мог уступить команде Валерия Карпина. Однако точного удара Антона Заболотного перед перерывом хватило, чтобы добыть гостевую ничью, несмотря на автогол Кирилла Набабкина в дебюте.

Удаление Карраскаля и выход Смолова

Встречу «Динамо» и «Зенита» в Кубке России болельщики и специалисты ждали с огромным интересом. Обе команды подошли к ней в отличной форме. Петербуржцы в октябре-ноябре одержали семь побед при одной ничьей и поднялись на первое место таблицы РПЛ. Москвичи же не только в последний момент вырвали путёвку в плей-офф Пути РПЛ, но и набрали десять очков в последних трёх турах национального первенства.

Да и сами клубы привлекали дополнительное внимание, за пару дней до противостояния устроив жёсткий трэш-ток в соцсетях. Бело-голубые опубликовали мем с ребёнком в бассейне, намекнув, что их будет поддерживать вся страна. Сине-бело-голубые в ответ выложили стикерпак «Вы опустились на дно» с отсылкой к известной оскорбительной кричалке фанатов про «Динамо».

Неудивительно, что наставники с первых минут бросили в бой всех сильнейших. Единственное, «Зениту» не мог помочь простывший Вендел. В его отсутствие Сергей Семак решил перестраховаться и выбрал схему с тремя центральными защитниками. В свою очередь, Марцел Личка выпустил всех, кто добывал волевую победу над ЦСКА во второй половине. Но допустивший грубую ошибку Игорь Лещук остался в резерве, уступив место на последнем рубеже Антону Шунину.

В первом тайме хозяева смотрелись предпочтительнее. Несмотря на осторожную расстановку соперника, они успешно взламывали защитную линию. На правом краю регулярно открывался за спину опекунам Муми Нгамалё. В постоянном поиске свободного пространства находился и Тюкавин.

Именно отечественный нападающий стал самым заметным футболистом. Ещё до перерыва он упустил три возможности отличиться. Сначала Денис Адамов справился с его выстрелом в ближний из-за пределов штрафной. Затем Константин не сумел замкнуть подачу Сергея Паршивлюка из вратарской. Наконец, вратарь чудом среагировал на неприятный удар форварда головой.

У петербуржцев без Вендела имелись проблемы с переходом в атаку. Чаще они искали впереди длинными передачами Изидора и Сергеева, но их надёжно контролировали центральные защитники, на помощь которым приходил Диего Лаксальт. Запомнилось лишь несколько неточных ударов с дальней дистанции. Однажды Сергеев убежал на рандеву с Шуниным, обыграл его, но вместо того, чтобы поставить точку, покатил пас партнёру, и вернувшийся вратарь исправил помарку. Однако судья на линии уже поднял флажок.

После перерыва инициатива перешла к гостям. Теперь они чаще проводили атаки и искали свободные зоны на чужой половине. Куда заметнее стал действовать и Клаудиньо. Он регулярно получал мяч в середине и находил интересные решения для партнёров.

Однако до по-настоящему опасных моментов у ворот Антона Шунина, сравнявшегося со Львом Яшиным по числу матчей за «Динамо», дело не доходило. Подопечные Семака по-прежнему если и тревожили опытного вратаря, то с дальней дистанции. Пожалуй, наиболее перспективный шанс упустил Сергеев, ворвавшийся в штрафную и отправивший снаряд выше ближней девятки. Чуть позже Клаудиньо низом не попал в дальний. В целом бело-голубые образцово оборонялись, что обычно им несвойственно, и позволили действующим чемпионам нанести всего один удар в створ.

Правда, в середине тайма произошёл эпизод, который грозил оказаться судьбоносным. Хорхе Карраскаль, имевший жёлтую карточку, в центре поля пошёл в чистый подкат на Изидора и ближней ногой выбил у него мяч. Однако Павлу Кукуяну показалось, что латиноамериканец сыграл опасно, и он продемонстрировал ему второй «горчичник». Коллеги на VAR в данном эпизоде вмешаться не имели права, поскольку речь не шла о прямом удалении.

Однако в меньшинстве «Динамо» не только не пропустило, но и вырвало победу. Причём, как и в дерби с ЦСКА, удачную рокировку произвёл Личка. Вышедший на замену Фёдор Смолов начал быстрый контрвыпад, красиво перебросив визави, и отдал передачу на правый фланг подключившемуся Нгамалё. Камерунец здорово поставил корпус Нуралы Алипу, ворвался в штрафную и выполнил классную передачу под удар Смолову.

Таким образом, бело-голубые не просто взяли верх, но и в третий раз обыграли «Зенит» в уходящему году при всего одном поражении. Пожалуй, столь успешной статисткой очных противостояний с гегемоном не способен похвастать ни один коллектив.

Автогол Набабкина и навес Файзуллаева

Другой столичный гранд ЦСКА допустил осечку вслед за «Локомотивом» и «Спартаком». Армейцы на выезде не сумели одолеть «Ростов», несмотря на то, что Валерий Карпин преимущественно определил в основу резервистов. Владимир Федотов, напротив, бросил в бой почти всех сильнейших за исключением Игоря Акинфеева и Фёдора Чалова.

Это не помешало именно южанам удачно стартовать. Они провели несколько перспективных атак и, в конце концов, открыли счёт уже на восьмой минуте. Не обошлось без доли везения. После прострела Мохаммада Мохеби во вратарскую Кирилл Набабкин, пытаясь опередить Николая Комличенко, срезал мяч в собственные ворота.

У красно-синих не получалось практически ничего. Они редко переходили центр поля и с огромным трудом находили варианты в чужой штрафной. Восстановить статус-кво им помогло стандартное положение. А палочкой-выручалочкой команды опять выступил Аббосбек Файзуллаев. Узбекистанский футболист выполнил идеальную подачу, и Антон Заболотный с близкой дистанции не оставил шансов Никите Медведеву.

Теперь в активе легионера значатся два гола и восемь результативных пасов во всех соревнованиях в составе ЦСКА. По данному показателю он уступает только Чалову (10 + 2). А его одноклубник отметился восьмым мячом в текущем сезоне и также догнал Фёдора в гонке лучших бомбардиров коллектива. После перерыва на поле появился и сам нападающий сборной России, однако это не помогло. Армейцы почти не тревожили Медведева и записали себе в актив всего два выстрела в створ.

А жёлто-синие до последнего шли вперёд и пытались порадовать болельщиков. В непростой для столичного гранда отрезок надёжно действовал Владислав Тороп. Пусть молодой вратарь не совершил умопомрачительных сейвов, зато надёжно играл на выходах после многочисленных навесов. А в паре эпизодов ему улыбнулась удача. Например, вышедший на замену в концовке Егор Голенков немного не попал головой в створ после очередной диагонали с фланга.

В довершение всех бед армейцы на 77-й минуте остались в меньшинстве. Мойзес подыграл себе рукой, останавливая прорыв Комличенко в штрафную. Кирилл Левников поначалу фол не зафиксировал, но, посмотрев повтор, удалил бразильца за лишение соперника явной возможности забить. В ответной встрече ЦСКА придётся обойтись без него.