Шунин сравнялся с Яшиным по количеству матчей за «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин вышел на поле в матче первого четвертьфинального матча Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом».

Голкипер проводит свою 358-ю игру за московский клуб. По этому показателю он сравнялся с легендарным Львом Яшиным. Теперь они делят третье место по количеству матчей за клуб. Лидером является Александр Новиков — 395 игр. На второй позиции расположился Александр Маховиков (363).

Встреча в настоящий момент проходит в Москве на стадионе им. Льва Яшина. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 мск. Счёт после первого тайма — 0:0.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» в большинстве обыграл «Спартак» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.