Личка полагает, что Карраскаля ошибочно удалили в матче с «Зенитом»
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«По поводу карточки я не знаю, что за ситуация была. По-моему фола не было, Карраскаль играл в мяч. Жёлтой карточки не должно было быть», — цитирует Личку «СЭ».
Встреча в Москве на стадионе им. Льва Яшина завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Фёдор Смолов.
На 70-й минуте с поля был удалён Хорхе Карраскаль, получивший две жёлтые карточки.
Ранее сообщалось, что Антон Шунин сравнялся со Львом Яшиным по количеству матчей за «Динамо».