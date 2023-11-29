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Личка полагает, что Карраскаля ошибочно удалили в матче с «Зенитом»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал удаление полузащитника команды Хорхе Карраскаля в первом матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом».
Личка полагает, что Карраскаля ошибочно удалили в матче с «Зенитом»
  • Gettyimages.ru

«По поводу карточки я не знаю, что за ситуация была. По-моему фола не было, Карраскаль играл в мяч. Жёлтой карточки не должно было быть», — цитирует Личку «СЭ».

Встреча в Москве на стадионе им. Льва Яшина завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Фёдор Смолов.

На 70-й минуте с поля был удалён Хорхе Карраскаль, получивший две жёлтые карточки.

Ранее сообщалось, что Антон Шунин сравнялся со Львом Яшиным по количеству матчей за «Динамо».

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