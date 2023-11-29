Савченко: Кукуян ошибся, показав вторую жёлтую карточку Карраскалю в матче с «Зенитом»

Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Юрий Савченко прокомментировал решение арбитра Павла Кукуяна удалить колумбийского полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля после второй жёлтой карточки в первом четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом».

«Думаю, что момент с удалением Карраскаля является очень спорным. На мой взгляд, Кукуян ошибся, показав колумбийцу вторую жёлтую карточку», — сказал Савченко RT.

Он также считает, что видеопомощники судьи на VAR могли бы рассматривать моменты в игре, связанные со второй показанной жёлтой карточкой, в адрес футболистов.

«На мой взгляд, в работу видеопомощника судьи на VAR можно было бы добавить рассмотрение эпизодов, связанных со второй показанной жёлтой карточкой, для футболистов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что гол Фёдора Смолова позволил «Динамо» в меньшинстве обыграть «Зенит» в первом матче 1/4 финала КР.