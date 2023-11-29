Проблемы фаворитов: «Спартак» уступил «Оренбургу» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, «Локо» сыграл вничью с «Балтикой»

«Спартак» и «Локомотив» оступились в первых четвертьфинальных матчах Пути РПЛ Кубка России. Подопечные Гильермо Абаскаля пропустили в дебюте с пенальти, назначенного за нарушение Никиты Чернова, а перед перерывом остались вдесятером после неосторожного фола Олега Рябчука, из-за чего почти не имели шансов спастись в Оренбурге. А команда Михаила Галактионова разошлась миром с «Балтикой» благодаря дублю Тимура Сулейманова. При этом железнодорожники тоже были близки к тому, чтобы потерпеть поражение, но спаслись на 93-й минуте.

Спасение «Локомотива»

Противостояние «Балтики» и «Локомотива» болельщики ждали с особой тревогой, памятуя о тяжёлых погодных условиях, в которых в Калининграде прошёл матч РПЛ со «Спартаком» несколькими днями ранее. На всякий случай организаторы даже заготовили специальный красный мяч. У Adidas, снарядами которого играют в Кубке России, нашлась соответствующая продукция.

К счастью, на этот раз погода смилостивилась. Снег во время игры не шёл совсем, а поле находилось в приемлемом состоянии. Порадовали и футболисты, по два раза огорчившие друг друга и устроившие настоящее шоу для собравшихся на трибунах поклонников.

А главным героем неожиданно стал резервный форвард гостей Тимур Сулейманов. Железнодорожники вернули своего воспитанника летом, взяв его в аренду у «Нижнего Новгорода», и данный шаг пока полностью себя оправдывает. Во вторник форвард оформил дубль. Всего же в его активе значатся пять голов и одна результативная передача после возвращения в родной коллектив, хотя в чемпионате он довольствуется выходами на замену.

Именно нападающий открыл счёт уже в дебюте, замкнув отличную подачу Максима Ненахова с правого фланга. Однако подопечные Сергея Игнашевича в очередной раз показали себя настоящим кубковым бойцом. Они перехватили инициативу и всё больше наращивали давление на ворота Маринато Гилерме. До поры натурализованный бразилец выручал партнёров.

Но во второй половине хозяева перевернули ход встречи, отличившись дважды за шесть минут. Сначала Тигран Аванесян из пределов штрафной аккуратно закрутил мяч в дальний. А затем Натан Гассама после розыгрыша корнера вывел калининградцев вперёд.

Красно-зелёные тоже в очередной раз продемонстрировали наличие характера. Только в РПЛ они отметились четырьмя голами после 90-й минуты. Удалось им спастись и на «Ростех-Арене». В концовке москвичи организовали финальный штурм, который увенчался успехом. И опять выручил команду Сулейманов, восстановивший статус-кво аккуратным выстрелом в дальний на 93-й.

Невразумительный матч «Спартака»

С уступающим в классе оппонентом в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России сошёлся и «Спартак». Однако «Оренбург» успешно выступил на групповом этапе и позволил опередить себя в таблице лишь ЦСКА, от которого потерпел два поражения. Зато в матчах с «Факелом» и «Сочи» он добыл четыре победы, одна из которых в серии пенальти.

Неудивительно, что Гильермо Абаскаль не стал беречь лидеров и выпустил на поле почти всех сильнейших. Разве что не попал даже в заявку незаменимый в последнее время в национальном первенстве Александр Максименко. Также в запасе остались Данил Пруцев и Квинси Промес. Зато место в основе неожиданно получил 20-летний опорник Максим Лайкин, до того проведший за основу красно-белых всего пару минут.

Однако первый тайм фаворит полностью провалил, даже несмотря на то, что Давид Деограсия выпустил фактически второй состав. Игра началась для гостей с холодного душа. Одна из первых атак оренбуржцев завершилась назначением пенальти, когда Никита Чернов в штрафной ударил по ногам Юрия Ковалёва. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Николай Титков, разведший вратаря и мяч по разным углам.

Пропустив, москвичи вынуждены были раскрываться и идти вперёд, но у них не получалось абсолютно ничего. В отсутствие Пруцева и Руслана Литвинова в середине поля некому было связывать нападение и защиту. Кристофер Мартинс Перейра выполнял неточные забросы на фланги, а Наиль Умяров допустил огромное количество брака.

В результате Михаил Игнатов, Александр Соболев и Тео Бонгонда оказались практически отрезаны от партнёров на чужой половине. Пытался навязывать борьбу впереди лишь мощный форвард, но его усилий оказалось недостаточно. Алексей Кеняйкин остался без работы, поскольку в створ его ворот до перерыва не нанесли ни одного выстрела.

Вдобавок незадолго до конца первого тайма «Спартак» остался в меньшинстве. Олег Рябчук упустил себе за спину убегавшего в штрафную Ковалёва и ударил его по ноге. Судья Алексей Сухой не сразу зафиксировал фол, но, посмотрев повтор, показал прямую красную карточку молдаванину. Красно-белым ещё повезло, что пару стопроцентных моментов упустил Джастин Куэро.

Казалось, после небольшой паузы Абаскаль бросит в бой кого-нибудь из резервистов, но он ограничился рокировкой Лайкина на Леона Классена, чтобы было кому закрыть осиротевший после удаления Рябчука левый фланг обороны.

А вот игра гостей изменилась несильно. Более того, они почти не могли выйти со своей половины. При потере соперники сразу же вступали в высокий прессинг и совершали отбор. «Оренбург» вполне мог увеличить преимущество, если бы не Селихов. Вратарь справился с опаснейшим ударом Титкова низом в дальний угол. Чуть позже Владимир Обухов, воспользовавшись кроссом с фланга, головой чуть не попал в створ.

У «Спартака» лишь за 20 минут до конца основного времени появились на поле Пруцев и Хесус Медина, а затем и Роман Зобнин и Антон Зиньковский. Но это помогло лишь нанести первый выстрел в створ. Игнатов в быстром отрыве ворвался в штрафную, обыграв двоих оппонентов, и пробил прямо в руки Кеняйкину. А в компенсированное время Чернов из пределов вратарской чудом отправил мяч выше.

Таким образом, москвичи потерпели заслуженное поражение и должны быть благодарны хозяевам за то, что не пропустили больше. Однако в ответном противостоянии в марте им вполне по силам добиться необходимого результата и выйти в полуфинал.