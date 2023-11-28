Булыкин: «Локомотив» должен быть доволен ничьей с «Балтикой»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил игру столичного клуба в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России с «Балтикой».

«Результат не удивил, потому что «Балтика» очень хорошо играет дома: есть моменты, хорошо двигаются и бьются до конца. Могли даже выиграть, если бы не мастерство «Локомотива» и Сулейманова. Сейчас «Локомотив» должен быть доволен ничьей», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счётом 2:2.

В составе калининградской команды мячи забили Тигран Аванесян (65-я минута) и Натан Гассама (70-я). У столичной команды отличился Тимур Сулейманов (16-я, 90+3).

Ответная встреча команд пройдёт 12 марта 2024 года.

Ранее Галактионов прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Балтикой».