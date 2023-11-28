RT в Telegram
Подпишись

Галактионов: «Локомотив» заработал стратегически важную ничью в матче с «Балтикой»

Короткая ссылка
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Балтикой».
Галактионов: «Локомотив» заработал стратегически важную ничью в матче с «Балтикой»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Тяжело взламывать организованную оборону, но мы проявили характер. Получился хороший кубковый матч, боевитый. Для «Локомотива» это стратегически важная ничья, потому что впереди домашний матч после зимнего перерыва. Очень важно, что, несмотря на то, как развивалась игра, мы сумели перевернуть ход встречи», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счётом 2:2. 

Ответная встреча команд пройдёт 12 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обратился в ЭСК РФС по нескольким эпизодам матча РПЛ с «Крыльями».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить