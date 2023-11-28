Галактионов: «Локомотив» заработал стратегически важную ничью в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Балтикой».

«Тяжело взламывать организованную оборону, но мы проявили характер. Получился хороший кубковый матч, боевитый. Для «Локомотива» это стратегически важная ничья, потому что впереди домашний матч после зимнего перерыва. Очень важно, что, несмотря на то, как развивалась игра, мы сумели перевернуть ход встречи», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Ответная встреча команд пройдёт 12 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обратился в ЭСК РФС по нескольким эпизодам матча РПЛ с «Крыльями».