Часть футболистов «Спартака» не прилетела на матч с «Оренбургом» из-за простуды

«Спартак» не в полном составе прилетел на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».

«У нас некоторые простудились, некоторые остались в Москве по решению тренерского штаба. Календарь плотный, так что это нормальное явление», — цитирует главу пресс-службы Дмитрия Зеленова «Чемпионат».

Встреча между командами пройдёт 29 ноября в Оренбурге на стадионе «Газовик». Начало — в 16:00 мск.

Напомним, что в 16-м туре РПЛ красно-белые одержали победу над «Балтикой» (2:0). Матч проходил в сильный снегопад.

Ранее Даниил ​Хлусевич заявил, что «Спартак» может догнать «Краснодар» и «Зенит» в РПЛ.