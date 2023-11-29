Часть футболистов «Спартака» не прилетела на матч с «Оренбургом» из-за простуды
- РИА Новости
«У нас некоторые простудились, некоторые остались в Москве по решению тренерского штаба. Календарь плотный, так что это нормальное явление», — цитирует главу пресс-службы Дмитрия Зеленова «Чемпионат».
Встреча между командами пройдёт 29 ноября в Оренбурге на стадионе «Газовик». Начало — в 16:00 мск.
Напомним, что в 16-м туре РПЛ красно-белые одержали победу над «Балтикой» (2:0). Матч проходил в сильный снегопад.
Ранее Даниил Хлусевич заявил, что «Спартак» может догнать «Краснодар» и «Зенит» в РПЛ.