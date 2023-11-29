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Часть футболистов «Спартака» не прилетела на матч с «Оренбургом» из-за простуды

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«Спартак» не в полном составе прилетел на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».
Часть футболистов «Спартака» не прилетела на матч с «Оренбургом» из-за простуды
  • РИА Новости

«У нас некоторые простудились, некоторые остались в Москве по решению тренерского штаба. Календарь плотный, так что это нормальное явление», — цитирует главу пресс-службы Дмитрия Зеленова «Чемпионат».

Встреча между командами пройдёт 29 ноября в Оренбурге на стадионе «Газовик». Начало — в 16:00 мск.

Напомним, что в 16-м туре РПЛ красно-белые одержали победу над «Балтикой» (2:0). Матч проходил в сильный снегопад.

Ранее Даниил ​Хлусевич заявил, что «Спартак» может догнать «Краснодар» и «Зенит» в РПЛ.

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