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​Хлусевич считает, что «Спартак» может догнать «Краснодар» и «Зенит» в РПЛ

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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказал мнение, что красно-белые могут догнать «Краснодар» и «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
​Хлусевич считает, что «Спартак» может догнать «Краснодар» и «Зенит» в РПЛ
  • РИА Новости

«Да. Пять очков можно отыграть. Но будет сложно — надо пройти дистанцию без потерь и пользоваться осечками конкурентов», — цитирует Хлусевича «Спорт-Экспресс».

После 16 туров красно-белые с 27 очками располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Краснодар» располагается на второй позиции с 32 очками. «Зенит», имея в активе 33 балла, лидирует в РПЛ.

Ранее Хлусевич прокомментировал информацию о конфликтах в московском клубе.

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