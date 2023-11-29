Хлусевич считает, что «Спартак» может догнать «Краснодар» и «Зенит» в РПЛ
- РИА Новости
«Да. Пять очков можно отыграть. Но будет сложно — надо пройти дистанцию без потерь и пользоваться осечками конкурентов», — цитирует Хлусевича «Спорт-Экспресс».
После 16 туров красно-белые с 27 очками располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Краснодар» располагается на второй позиции с 32 очками. «Зенит», имея в активе 33 балла, лидирует в РПЛ.
Ранее Хлусевич прокомментировал информацию о конфликтах в московском клубе.