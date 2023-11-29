​Хлусевич считает, что «Спартак» может догнать «Краснодар» и «Зенит» в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказал мнение, что красно-белые могут догнать «Краснодар» и «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Да. Пять очков можно отыграть. Но будет сложно — надо пройти дистанцию без потерь и пользоваться осечками конкурентов», — цитирует Хлусевича «Спорт-Экспресс».

После 16 туров красно-белые с 27 очками располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Краснодар» располагается на второй позиции с 32 очками. «Зенит», имея в активе 33 балла, лидирует в РПЛ.

Ранее Хлусевич прокомментировал информацию о конфликтах в московском клубе.