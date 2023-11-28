Хлусевич: в «Спартаке» нет никаких конфликтов

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал информацию о конфликтах в московском клубе.

«Вся шумиха не в команде, а в СМИ. Могу точно заявить: никаких конфликтов у нас нет. Ни между ребятами, ни между тренерским штабом. Мы все очень хорошо общаемся», — цитирует Хлусевича «СЭ».

По информации СМИ, после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4), в котором Александр Соболев получил жёлтую карточку и дисквалификацию на следующую игру с ЦСКА, главный тренер Гильермо Абаскаль отстранил его от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины.

Отмечается, что футболист трижды за сезон пропустил командный завтрак. Наставник также выписал Соболеву штраф.

Ранее Антон Зиньковский заявил, что не знает о конфликте между Абаскалем и Соболевым.