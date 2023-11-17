Зиньковский заявил, что не знает о конфликте между Абаскалем и Соболевым

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о возможном конфликте между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.

«Что происходит у Абаскаля с Соболевым? Если честно, не знаю, что у них там происходит, что у них в личных беседах и так далее, но сейчас состав такой… Соболь не попадает. Хожу ли я на все завтраки? Да. На командные мероприятия все ходят. Рыбалка? Он был. Во-первых, он дельфин, а во-вторых, он рыбак», — сказал Зиньковский в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По информации СМИ, после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4), в котором Соболев получил жёлтую карточку и дисквалификацию на следующую игру с ЦСКА, тренер отстранил его от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины.

Отмечается, что футболист трижды за сезон пропустил командный завтрак. Абаскаль также выписал Соболеву штраф. Нападающий занимался индивидуально до отъезда в сборную России, к основной команде он был допущен после возвращения.

Ранее Зиньковский рассказал, как от него в детстве отказались в «Спартаке» и ЦСКА.