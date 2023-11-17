RT в Telegram
Подпишись

Зиньковский заявил, что не знает о конфликте между Абаскалем и Соболевым

Короткая ссылка
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о возможном конфликте между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.
Зиньковский заявил, что не знает о конфликте между Абаскалем и Соболевым
  • РИА Новости

«Что происходит у Абаскаля с Соболевым? Если честно, не знаю, что у них там происходит, что у них в личных беседах и так далее, но сейчас состав такой… Соболь не попадает. Хожу ли я на все завтраки? Да. На командные мероприятия все ходят. Рыбалка? Он был. Во-первых, он дельфин, а во-вторых, он рыбак», — сказал Зиньковский в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По информации СМИ, после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4), в котором Соболев получил жёлтую карточку и дисквалификацию на следующую игру с ЦСКА, тренер отстранил его от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины.

Отмечается, что футболист трижды за сезон пропустил командный завтрак. Абаскаль также выписал Соболеву штраф. Нападающий занимался индивидуально до отъезда в сборную России, к основной команде он был допущен после возвращения.

Ранее Зиньковский рассказал, как от него в детстве отказались в «Спартаке» и ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить