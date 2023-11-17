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Зиньковский рассказал, как от него в детстве отказались в «Спартаке» и ЦСКА

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский вспомнил, как от него в юности отказались красно-белые и ЦСКА.
Зиньковский рассказал, как от него в детстве отказались в «Спартаке» и ЦСКА
  • РИА Новости

«Я сначала уехал на просмотр в «Краснодар» на пару недель. Мне сказали: «Приезжай через неделю на финальный просмотр». Мы с папой подумали, что раз пока время есть, поедем в Москву. Приехали в ЦСКА, потренировались полторы-две недели. В «Спартаке» зашли в какой-то кабинет, на нас мужик глянул и сказал: «Ниже 1,7 метра не рассматриваем». Мы развернулись и ушли», — сказал Зиньковский в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что футболист перешёл в стан красно-белых из «Крыльев Советов» в июле 2022 года. 

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за красно-белых. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Зиньковский поработал комментатором на матче хоккейного «Спартака».

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