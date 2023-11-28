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ЭСК РФС рассмотрит обращение «Краснодара» по работе судей в матче с «Уралом»

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В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что экспертно-судейская комиссия при президенте РФС на ближайшем заседании рассмотрит обращение «Краснодара» по итогам матча 16-го тура с «Уралом».
ЭСК РФС рассмотрит обращение «Краснодара» по работе судей в матче с «Уралом»
  • РИА Новости

Об этом агентству РИА Новости сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Краснодар» в матче 16-го тура на выезде уступил «Уралу» со счётом 1:3 и опустился на второе место в турнирной таблице. «Зенит», который разгромил «Сочи» (3:0), вышел в лидеры.

Нападающий краснодарского клуба Кордоба был удалён после окончания матча за «оскорбительный жест в адрес второго ассистента после завершения матча, находясь на футбольном поле».

Ранее голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов избежал сотрясения мозга после травмы головы, которую получил в матче 16-го тура чемпионата России с «Уралом».

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