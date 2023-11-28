ЭСК РФС рассмотрит обращение «Краснодара» по работе судей в матче с «Уралом»
- РИА Новости
Об этом агентству РИА Новости сообщили в службе коммуникаций РФС.
«Краснодар» в матче 16-го тура на выезде уступил «Уралу» со счётом 1:3 и опустился на второе место в турнирной таблице. «Зенит», который разгромил «Сочи» (3:0), вышел в лидеры.
Нападающий краснодарского клуба Кордоба был удалён после окончания матча за «оскорбительный жест в адрес второго ассистента после завершения матча, находясь на футбольном поле».
Ранее голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов избежал сотрясения мозга после травмы головы, которую получил в матче 16-го тура чемпионата России с «Уралом».