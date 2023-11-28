RT в Telegram
Подпишись

«РБ Спорт»: Сафонов избежал серьёзной травмы головы

Короткая ссылка
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов избежал серьёзной травмы головы, которую получил в матче 16-го тура чемпионата России с «Уралом».
«РБ Спорт»: Сафонов избежал серьёзной травмы головы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Вратарю сделали МРТ, где сотрясение мозга обнаружено не было, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что футболист будет готов принять участие в матче с «Оренбургом» в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

В сезоне-2023/24 РПЛ Сафонов провёл 16 матчей и пропустил 11 мячей. Контракт 24-летнего голкипера с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее защитник «Краснодара» Витор Тормена получил сотрясение мозга после столкновения с Сафоновым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить