«РБ Спорт»: Сафонов избежал серьёзной травмы головы

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов избежал серьёзной травмы головы, которую получил в матче 16-го тура чемпионата России с «Уралом».

Вратарю сделали МРТ, где сотрясение мозга обнаружено не было, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что футболист будет готов принять участие в матче с «Оренбургом» в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

В сезоне-2023/24 РПЛ Сафонов провёл 16 матчей и пропустил 11 мячей. Контракт 24-летнего голкипера с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее защитник «Краснодара» Витор Тормена получил сотрясение мозга после столкновения с Сафоновым.