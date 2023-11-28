«РБ Спорт»: Сафонов избежал серьёзной травмы головы
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Вратарю сделали МРТ, где сотрясение мозга обнаружено не было, сообщает «РБ Спорт».
Отмечается, что футболист будет готов принять участие в матче с «Оренбургом» в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
В сезоне-2023/24 РПЛ Сафонов провёл 16 матчей и пропустил 11 мячей. Контракт 24-летнего голкипера с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.
Ранее защитник «Краснодара» Витор Тормена получил сотрясение мозга после столкновения с Сафоновым.