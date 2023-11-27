Тормена получил сотрясение мозга после столкновения с Сафоновым в матче с «Уралом»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена получил сотрясение мозга после столкновения с вратарём команды Матвеем Сафоновым во время первого тайма матча 16‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».

По информации «Матч ТВ» со ссылкой на заявление клубного врача Дениса Шахаева, у игрока ушиб мягких тканей в области верхнего века слева, рваная рана в области брови слева, а также сотрясение головного мозга.

Тормена был заменён в компенсированное время первого тайма после столкновения с Сафоновым. Вместо него на поле вышел Георгий Арутюнян.

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Ранее Сафонов заявил, что с ним всё нормально после столкновения в матче с «Уралом».