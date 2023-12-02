Гол Каккоева помог «Пари НН» обыграть «Урал» в матче 17-го тура РПЛ
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Встреча завершилась со счётом 1:0.
Мяч забил Никита Каккоев на первой добавленной к основному времени матча минуте.
После 17 туров Российской премьер-лиги нижегородская команда набрала 24 очка и занимает девятое место в таблице РПЛ. «Урал» с 19 очками расположился на 12-м месте.
По информации СМИ, один из близких главного арбитра встречи Евгения Турбина получил 5 млн рублей накануне матча. Также были замечены странные ставки на «Урал».
Ранее на домашней арене ФК «Пари Нижний Новгород» установили мировой и национальный рекорды по самому массовому хороводу вокруг футбольного поля в кокошниках.