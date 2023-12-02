Гол Каккоева помог «Пари НН» обыграть «Урал» в матче 17-го тура РПЛ

«Пари Нижний Новгород» обыграл «Урал» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Мяч забил Никита Каккоев на первой добавленной к основному времени матча минуте.

После 17 туров Российской премьер-лиги нижегородская команда набрала 24 очка и занимает девятое место в таблице РПЛ. «Урал» с 19 очками расположился на 12-м месте.

По информации СМИ, один из близких главного арбитра встречи Евгения Турбина получил 5 млн рублей накануне матча. Также были замечены странные ставки на «Урал».

Ранее на домашней арене ФК «Пари Нижний Новгород» установили мировой и национальный рекорды по самому массовому хороводу вокруг футбольного поля в кокошниках.