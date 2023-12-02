Дубль 42-летнего Низамутдинова, два отменённых пенальти и массовая потасовка: сборная ФНЛ разгромила команду Медиалиги
Дубль Низамутдинова помог сборной ФНЛ разгромить команду Медиалиги
- Нападающий сборной ФНЛ Эльдар Низамутдинов
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В отличие от Премьер-лиги, в Первой осенняя часть сезона завершилась ещё несколько дней назад. Команды провели последние матчи в рамках 20-го тура чемпионата и отправились отдыхать, но 25 футболистам пришлось немного повременить с отпуском. И всё ради встречи сборных ФНЛ и Медиалиги — очередной серии противостояния между двумя первенствами, которое стали особенно широко обсуждать после противостояния их представителей в Кубке России.
При этом интерес к матчу стал подогреваться задолго до его проведения. В течение нескольких месяцев обсуждались не только составы обоих коллективов, но и кандидаты на пост главных тренеров. На должность наставника сборной Медиалиги рассматривался легенда ЦСКА ныне возглавляющий 2DROTS Дмитрий Кузнецов, а ФНЛ — рулевой «Химок» Андрей Талалаев, но не срослось. В итоге руководить медийной командой было поручено трио специалистов в лице Игоря Звездина, Шамиля Курбанова и Алана Гатагова, а соперничающими — Евгению Калешину. И это было крайне неожиданно, ведь на момент встречи он уже не работал в «Акроне».
Быть может, таким образом организаторы хотели лишний раз создать дополнительный ажиотаж. За сутки до начала игры тот же Калешин и генеральный менеджер Медиалиги Камил Гаджиев провели подобие битвы взглядов, однако на этом отсылки к MMA не закончились. Старт встречи на «Анжи Арене» предваряло исполнение песни «Дагестан», известной всем поклонникам Хабиба Нурмагомедова, а представление оппонентов походило на объявление участников боя в смешанных единоборствах. Правда, заявленное появление чемпиона UFC Ислама Махачева не состоялось. А ведь он должен был не только нанести символический удар перед стартовым свистком, но и поучаствовать в буллиталити (смеси футбольных пенальти и хоккейных буллитов), которые были запланированы вне зависимости от исхода.
Таким образом, по итогам матча должно было быть зафиксировано сразу три результата. Помимо классического, также вели и альтернативный счёт, а баллы начисляли за выполнение определённых заданий. Заработать их можно было за 12 точных передач подряд, красивые финты, прокидывания мяча противнику между ног, игру пяткой, эффектные действия, дальние попадания в створ и красочные празднования голов.
Примечательно, что стартовый состав команды ФНЛ на это противостояние определял не Калешин, а болельщики. И как показали первые минуты, со своим выбором они не ошиблись. Ведь уже на 3-й минуте счёт открыл Сердер Сердеров, наказав соперников за грубую ошибку у собственных ворот. Контрпрессинг сработал идеально, и хавбек «Динамо Махачкала» легко разобрался с вратарём.
В целом первый тайм прошёл под диктовку сборной ФНЛ. Возможно, соперникам не хватало представителей 2DROTS, бойкотировавших матч, но шансов забить у медиафутболистов практически не было. Можно вспомнить разве что прорыв к воротам Ильи Гилязутдинова. Зато уже на седьмой минуте состоялась первая потасовка. Шамиль Саадуев повздорил с Мушвигом Рзаевым, а в качестве наказания они получили по жёлтой карточке.
В первые 30 минут коллектив ФНЛ был лучше как на поле в целом, так и в выполнении челленджей. Три эффектных действия позволили подопечным Калешина набрать три балла, в то время как оппоненты имели в активе лишь два — дальним ударом в створ отметился Сергей Харламов. Настроение медиакоманде омрачало и то, что в самой концовке главный арбитр не стал удалять с поля Саида Алиева. Тот слегка боднул Евгения Плешко, но не был наказан даже жёлтой карточкой. Всему виной регламент — после видеопросмотра разрешено предъявление лишь красной.
За исключением небольшого всплеска активности на старте, сборная Медиалиги практически ничего не показала во втором тайме. С появлением на поле запасных игроков превосходство команды ФНЛ стало подавляющим, пусть отличиться она долго и не могла. Хотя шансы были. Главный арбитр дважды указывал на точку, но впоследствии отменял своё решение. Причём в обоих случаях на газоне оказывались вышедшие на замену исполнители — Александр Гаглоев и Абу-Саид Эльдарушев.
Настрой профессиональных игроков не сбила и массовая потасовка, которая разгорелась во многом из-за тренера команды МФЛ Алана Гатагова. Начали её Алан Багаев и Павел Деобальд, но именно подключение к инциденту специалиста чуть было не привело к рукоприкладству. Однако судейской бригаде удалось успокоить обе стороны.
Подопечные Калешина продолжили доминировать и всего за семь минут дважды огорчили Ивана Зирикова, чьи самоотверженность и фантастические спасения помогали до поры сохранять интригу. Дубль оформил 42-летний Эльдар Низамутдинов, защищающий цвета «Шинника». А точку за две минуты до конца основного времени поставил Дмитрий Шадринцев, «расстреляв» вратаря из пределов штрафной.
Таким образом, в основное время сборная ФНЛ разгромила соперника по всем статьям. Классический счёт составил 4:0, а альтернативный — 24:17. Поднять настроение оппонентам профессионалы не позволили и в буллиталити. На издевательскую паненку Гаглоева и точные попадания Бутты Магомедова и Валентина Пальцева те ответили лишь двумя голами — 3:2.
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