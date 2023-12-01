42-летний Низамутдинов оформил дубль в матче сборных ФНЛ и Медиалиги
Нападающий сборной ФНЛ Эльдар Низамутдинов отличился в товарищеском матче с командой Медиалиги.
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- © Alexander Wilf
Игрок оформил дубль за шесть минут, забив на 46-й и 53-й минуте матча.
Встреча проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.
Счёт матча — 3:0 в пользу команды ФНЛ.
Ранее массовая потасовка произошла в товарищеском матче сборных ФНЛ и Медиалиги.
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