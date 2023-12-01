42-летний Низамутдинов оформил дубль в матче сборных ФНЛ и Медиалиги

Нападающий сборной ФНЛ Эльдар Низамутдинов отличился в товарищеском матче с командой Медиалиги.

Игрок оформил дубль за шесть минут, забив на 46-й и 53-й минуте матча.

Встреча проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

Счёт матча — 3:0 в пользу команды ФНЛ.

Ранее массовая потасовка произошла в товарищеском матче сборных ФНЛ и Медиалиги.