На уровне Второй лиги: 2DROTS уступили «Химкам» и вылетели из Кубка России по футболу

Последняя медийная команда 2DROTS закончила выступление в Кубке России по футболу. В 1/32 финала подопечные Дмитрия Кузнецова дома уступили «Химкам» со счётом 0:2. Первый гол в ворота Дмитрия Сычёва получился достаточно курьёзным. Голкипер не среагировал на не самый сильный удар Кирилла Панченко, а ещё через десять минут блогеры остались в меньшинстве после того, как вторую жёлтую карточку заработал Годфред Клуцей. После этого выступавшему ещё в прошлом сезоне в РПЛ подмосковному коллективу не составило труда довести дело до победы. Как отметил Игорь Колыванов, для более высоких результатов любителям не хватает финансирования, а Гаджи Гаджиев отметил необходимость более системного подхода к тренировкам.

К клубам Медиалиги, выступающим в Кубке России уже второй год, всегда повышенное внимание: всё-таки номинальные любители выходят на поле против профессионалов. «Номинальные», потому что в составе этих команд большое число бывших футболистов. Да, они не тренируются по пять раз в неделю, тем не менее умеют технично обращаться с мячом. И всё равно способны, как отметил экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин, оказать достойное сопротивление на ранних стадиях турнира.

«Если абстрагироваться от статуса, в составе всех коллективов есть достаточно опытные исполнители, которых нельзя назвать обычными блогерами. Многие имели профессиональный статус, выступали на среднем уровне и обладают большим опытом, чем их соперники из Второй лиги», — отметил собеседник RT.

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Поэтому вовсе не удивительно, что уже второй год подряд одна из команд Медиалиги проходит первые стадии финала Кубка. В прошлом сезоне «Амкал» добрался до третьего раунда, в текущем 2DROTS — до четвёртого. Москвичи за последние два месяца сумели победить трёх представителей второго дивизиона: «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0).

Однако для выхода в 1/16 финала соревнований подопечным Дмитрия Кузнецова предстояло сразиться с куда более серьёзным оппонентом — «Химками», клубом, ещё весной выступавшим в РПЛ.

В Первой лиге у красно-чёрных дела пока идут не самым лучшим образом. После 11 туров только седьмое место и уже приличное отставание в шесть очков от лидера первенства — «Алании». Но по подбору футболистов это уже коллектив совсем другого уровня, который должен легко, что называется, «на классе» обыгрывать 2DROTS.

Именно так в целом и произошло. Первый гол болельщики увидели уже на 15-й минуте. Причём получился он достаточно курьёзным: последовал заброс в штрафную Дмитрия Сычёва, Кирилл Панченко принял мяч и пробил из-под защитника в ближний угол. Удар получился не очень сильным и корявым, однако голкипер упустил момент и даже не дёрнулся в сторону.

Больше всего радовался после этого главный тренер «Химок» Андрей Талалаев, который эмоционально показал пальцами счёт болельщикам 2DROTS. Похоже, перед встречей наставника замучили вопросами о медиафутболе.

«Перед матчем меня часто спрашивали об уровне команды, в какой лиге они могли играть, с каким счётом может закончится противостояние, мол, если проиграем, это будет позор. Я сказал — успокойтесь, после поговорим. Забьём первый гол и дальше посмотрим. Забили, я показал счёт. Всё. Никакого неуважения ни к кому не было», — подчеркнул специалист на пресс-конференции.

Через десять минут после гола ситуация для 2DROTS стала ещё более сложной. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён Годфред Клуцей, нарушивший правила на Льве Скворцове. А в концовке тайма «Химки» ко всему прочему ещё и заработали пенальти: Панченко в очередной раз открылся перед штрафной и плотно пробил, но мяч попал в руку Владиславу Семёнову. На этот раз Сычёв не подвёл и в красивом прыжке отразил удар с 11-метровой отметки Бутты Магомедова.

После перерыва характер игры не изменился. «Химки» полностью владели инициативой, а 2DROTS старались убежать в контратаки, однако удавалось это редко. Всё же сказывалось отсутствие одного футболиста. Поэтому второй гол подопечных Талалаева был вполне закономерен. Правда, получился он вновь не самым эффектным. Блогеры справились с забросом из глубины, но первым на подборе оказался Равиль Нетфуллин. Он прошёл немного вперёд и пробил: мяч от ноги Вадима Логинова влетел в ближний угол. Сычёв в данной ситуации был бессилен. В итоге — 2:0. Сказка медийного коллектива в Кубке России подошла к концу.

При этом, как отметил после матча главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов, 2DROTS — однозначно самая сильная любительская команда в турнире. Футболисты хорошо комбинировали и создали достаточно много моментов.

«Они пропустили нелепый первый гол — ошибка вратаря, вообще непонятно, что он собирался делать в этом моменте. Также игрокам помешало удаление. Почти час в меньшинстве определенно сыграл свою роль. Просто класс игроков «Химок» однозначно выше, что помогло им достичь успеха. Конечно, если бы не удаление, то игра получилась бы более интригующая и интересная», — заявил собеседник RT.

В то же время, по мнению Колыванова, 2DROTS не затерялись бы во Второй лиге. Однако клубу всё же нужны финансовые вложения.

«Когда в Медиалигу будут брать хороших футболистов и платить им достойные деньги, тогда команды и смогут соперничать с профессионалами. Судя по сегодняшней игре, 2DROTS могли бы находиться в золотой или серебряной зоне Второго дивизиона, это вполне реально. У них хороший подбор игроков и тренер. Но если руководство клуба хочет, чтобы он выделялся, им необходимы финансовые вложения», — отметил RT Колыванов.

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев, в свою очередь, заявил, что для профессиональной игры 2DROTS не хватает более системного подхода к тренировочному процессу.

«Если есть много правильных и системных занятий, то футболисты получают шанс выйти на следующую ступень. Если же заниматься периодически и не как надо, а как хочется, тогда сложность добиться большего повышается. В медийных клубах играет немало профессионалов, которые передают свой опыт другим игрокам, коим не удалось осуществить подобное. Да и среди любителей много ребят с хорошими способностями. Однако, чтобы стать ещё лучше, нужен системный подход», — заявил RT Гаджиев.

Впрочем, президент 2DROTS Никита Панасюк уверен: его коллектив уже в этом году мог дойти до клубов РПЛ.

«Командой можно гордиться, 100%! Мы приезжали в регионы России, где было много наших болельщиков, мы дарили им эмоции. Для нас это бесценный опыт. Если в следующем году позовут, думаю, будет мотивация пройти ещё дальше.

Верю в свою команду. Считаю, нам по силам было дойти до команд РПЛ, но в этом матче нам не повезло. Все неудачи произошли здесь: необязательные голы, красная карточка. В следующий раз будем хладнокровно подходить. В этом году мы прошли далеко, играя против команд ФНЛ. Возможно, эмоции взяли верх», — приводит слова Панасюка Sport24.