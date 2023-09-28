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Талалаев — о победе над 2DROTS: думал, что забьём больше, но нужно работать

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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался об игре с 2DROTS в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.
Талалаев — о победе над 2DROTS: думал, что забьём больше, но нужно работать
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«С уважением отношусь к Диме Кузнецову. Сейчас лишний раз убедился. Думаю, что с такой отдачей и такой игрой в медиалиге у 2DROTS, наверное, соперников не будет!

Я думал, что забьём больше, но нам нужно больше работать», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Москвич» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, подопечные Андрея Талалаева вышли в полуфинал Пути регионов.

Ранее тренер 2DROTS назвал позорищем работу судей в матче с «Химками» в Кубке России.

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