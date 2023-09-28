Тренер 2DROTS назвал позорищем работу судей в матче с «Химками» в Кубке России

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов остался недоволен работой арбитров в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу с «Химками».

«Что произошло с Гаучо? Первая жёлтая — по делу. Вторую посмотрели, там даже контакта не было. Пусть это будет на совести судьи. Да, Гаучо пошёл агрессивно, но у игрока «Химок» ноги уехали, контакта не было. Это судьи РПЛ. Стыдобища и позорище судить так», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Москвич» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, подопечные Андрея Талалаева вышли в полуфинал Пути регионов.

Ранее Александр Тарханов заявил, что если «Химки» проиграют 2DROTS, это будет позором для Первой лиги.