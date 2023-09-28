Тарханов: если «Химки» проиграют 2DROTS, это будет позор для Первой лиги

Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России 2DROTS — «Химки».

«Если «Химки» проиграют 2DROTS, это будет позор для Первой лиги. Будет неприятно, что медийная команда обыграла профессионалов», — приводит слова Тарханова ODDS.

По мнению тренера, поражение подмосковной команды в предстоящей встрече будет свидетельствовать о слабом уровне Первой лиги.

«Не хотел бы, чтобы сказка 2DROTS продолжилась в Кубке России, потому что будут говорить, что у Первой лиги низкий уровень», — сказал он.

Напомним, что 2DROTS прошли в Кубке три команды Второй лиги — «Сахалин», «Муром» и кировское «Динамо».

Игра с «Химками» на стадионе «Москвич» в Москве состоится в пятницу, 28 сентября, и начнётся в 16:30 мск.

Ранее бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Филимонов заявил, что поражения от медиакоманд не станут для профессионалов клеймом на всю жизнь.