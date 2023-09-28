Узнать больше

Тарханов: если «Химки» проиграют 2DROTS, это будет позор для Первой лиги

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России 2DROTS — «Химки».
Тарханов: если «Химки» проиграют 2DROTS, это будет позор для Первой лиги
  • РИА Новости

«Если «Химки» проиграют 2DROTS, это будет позор для Первой лиги. Будет неприятно, что медийная команда обыграла профессионалов», — приводит слова Тарханова ODDS.

По мнению тренера, поражение подмосковной команды в предстоящей встрече будет свидетельствовать о слабом уровне Первой лиги.

«Не хотел бы, чтобы сказка 2DROTS продолжилась в Кубке России, потому что будут говорить, что у Первой лиги низкий уровень», — сказал он.

Напомним, что 2DROTS прошли в Кубке три команды Второй лиги — «Сахалин», «Муром» и кировское «Динамо».

Игра с «Химками» на стадионе «Москвич» в Москве состоится в пятницу, 28 сентября, и начнётся в 16:30 мск.

Ранее бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Филимонов заявил, что поражения от медиакоманд не станут для профессионалов клеймом на всю жизнь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить