Непомнящий — о матче Динамо «Киров» — 2DROTS: ещё больше зауважал новый формат Кубка
- РИА Новости
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«Думаю, это очень интересно! Это в ещё большей степени продвигает медиафутбол. То, что в этом матче сыграет профессиональный клуб, — очень интересный момент. На Северном полюсе играли в футбол! Почему бы не сыграть и тут? Я это только приветствую и с ещё большим уважением отношусь к нынешнему формату Кубка России. Построили трибуны, будет прямая трансляция — это очень хорошо!» — заявил Непомнящий RT.
Ранее сообщалось, что Мешков рассудит матч Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS.