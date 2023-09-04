Непомнящий — о матче Динамо «Киров» — 2DROTS: ещё больше зауважал новый формат Кубка

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча Пути регионов Кубка России с участием 2DROTS и кировского «Динамо».

«Думаю, это очень интересно! Это в ещё большей степени продвигает медиафутбол. То, что в этом матче сыграет профессиональный клуб, — очень интересный момент. На Северном полюсе играли в футбол! Почему бы не сыграть и тут? Я это только приветствую и с ещё большим уважением отношусь к нынешнему формату Кубка России. Построили трибуны, будет прямая трансляция — это очень хорошо!» — заявил Непомнящий RT.

Ранее сообщалось, что Мешков рассудит матч Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS.