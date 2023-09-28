«Химки» обыграли 2DROTS и вышли в 1/16 финала Кубка России

Подмосковные «Химки» одержали победу над московским 2DROTS в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

Встреча проходила на стадионе «Москвич» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

В составе красно-чёрных забитыми мячами отметились нападающий Кирилл Панченко, полузащитник Равиль Нетфуллин.

На 25-й минуте красную карточку получил хавбек клуба из Медиалиги Годфред Клуцей.

Полузащитник подмосковной команды Бутта Магомедов не реализовал пенальти в конце первого тайма.

Таким образом, подопечные Андрея Талалаева вышли в полуфинал Пути регионов.

Ранее заслуженный тренер России Александр Тарханов заявил, что, если «Химки» проиграют 2DROTS, это будет позором для Первой лиги.