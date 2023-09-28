Узнать больше

«Химки» обыграли 2DROTS и вышли в 1/16 финала Кубка России

Короткая ссылка
Подмосковные «Химки» одержали победу над московским 2DROTS в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.
«Химки» обыграли 2DROTS и вышли в 1/16 финала Кубка России
  • Gettyimages.ru
  • © Cocoon

Встреча проходила на стадионе «Москвич» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

В составе красно-чёрных забитыми мячами отметились нападающий Кирилл Панченко, полузащитник Равиль Нетфуллин.

На 25-й минуте красную карточку получил хавбек клуба из Медиалиги Годфред Клуцей.

Полузащитник подмосковной команды Бутта Магомедов не реализовал пенальти в конце первого тайма.

Таким образом, подопечные Андрея Талалаева вышли в полуфинал Пути регионов.

Ранее заслуженный тренер России Александр Тарханов заявил, что, если «Химки» проиграют 2DROTS, это будет позором для Первой лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить