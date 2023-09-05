«Запомнится на всю жизнь»: какие впечатления оставил матч Кубка России на плавучем доке в Белокаменке

Матч Кубка России между 2DROTS и кировским «Динамо» в плавучем доке ЦСКМС в посёлке Белокаменка Мурманской области запомнится участникам на всю жизнь. Об этом в интервью RT заявил судья Виталий Мешков. В свою очередь, главный тренер москвичей Дмитрий Кузнецов признался, что для его подопечных приглашение на столь необычную встречу наложило дополнительную ответственность. Вице-президент РФС Денис Соловьёв изъявил желание провести здесь Зимнюю классику КХЛ. А генеральный директор компании «НОВАТЭК-Мурманск» Пётр Оборин рассказал о судьбе специально постеленного на объекте поля.

«Даже не представляли, что такое возможно»

Медийная команда 2DROTS продолжает творить историю. В прошлом сезоне она, дебютировав в Кубке России, прошла лишь один раунд, а в этом выбила из борьбы уже трёх соперников. Главный тренер москвичей Дмитрий Кузнецов после финального свистка объяснил, в чём заключается секрет успеха его подопечных, и признался, что разрешил им как следует отдохнуть и повеселиться.

— Какие эмоции испытали, когда 2DROTS пробился в 1/32 финала? Показалось, немного сдерживали себя.

— Это Кубок России. Не всякая команда может в нём участвовать, тем более медийная. Мы это право получили. Поэтому должны демонстрировать 100% возможностей и доказывать, что у нас есть футболисты, достойные большего. Мы это показываем уже третий год.

— Дальше 2DROTS гарантированно предстоит встретиться с коллективом из ФНЛ. С какими эмоциями ждёте этого противостояния?

— Будем бороться. А что, нам отказываться выходить на поле? Конечно, нет. Собираемся серьёзно готовиться. Навяжем борьбу.

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— Не чувствовали особенную ответственность из-за того, что именно вашей команде доверили принять участие в историческом противостоянии в доке?

— Разумеется, ощущали её. Самое главное — выбор пал на нас, и мы приехали в Белокаменку.

— Понимали, что 2DROTS могут отдать предпочтение из-за медийного статуса?

— Нет. Мы даже не представляли, что такое может быть. Спокойно готовились к поездке в Киров. А когда объявили, что сыграем на плавучем доке, хотя здесь даже нет поля, сначала не поняли, в чём заключается фишка. Но уже на месте осознали.

— Сказался ли данный вояж негативно на подготовке подопечных к новому сезону?

— Функционально он не отразился никак. Мы трудимся планомерно, поскольку нам перенесли одну встречу — должны были играть 3 августа. Следующий матч состоится уже 10-го числа в Нижнем Новгороде. Тяжело только в том плане, что опять куда-то ехать.

— Ребят хватит эмоционально на рядовые игры после таких побед?

— Мы находимся здесь и в курсе, что делать. Понимаем, как разгрузить спортсменов, как позволить им отдохнуть. Они тоже всё прекрасно знают. Сегодня разрешил им гулять, а завтра уже продолжим работать.

— Где бы вы ещё хотели провести игру?

— Надо сесть и выдумать что-нибудь. Считаю, нужно всё-таки обратить внимание на более тёплые места. В холодных регионах просто не приживётся трава. Надо сыграть там, где футбола мало, и люди голодны до него. А мы с удовольствием поедем куда угодно.

Дмитрий Кузнецов о победе 2DROTS

«Подъезжая к доку, были поражены размерами»

Под впечатлением от Белокаменки остался и главный судья Виталий Мешков, который не побоялся назначить пенальти в ворота 2DROTS в концовке встречи. По его словам, он вместе с коллегами был изумлён размерами дока, в котором состоялась встреча.

— Какие эмоции остались от самого матча и места его проведения?

— Мы, как профессионалы, не делаем скидок на уровень лиги и не разделяем команды на профессиональные и любительские. Для нас каждый матч — часть работы, всегда должны судить хорошо. Обратная сторона медали — антураж. Эта встреча запомнится на всю жизнь как бригаде арбитров, так и игрокам, и тренерам. Приехали на по-настоящему уникальное предприятие. Хочется поблагодарить организаторов.

— Первый раз вы спустились на поле уже в день игры?

— Накануне, во время совещания, здесь присутствовали инспектор и резервный рефери. Мы же посетили док только перед началом матча. Но, подъезжая к нему, были поражены размерами. Очень масштабное, монументальное сооружение! Большинство людей просто не могут себе подобного представить. А мастера, которые трудятся здесь, — большие профессионалы. Всё-таки это стратегический объект для нашей страны. Круто увидеть такое своими глазами!

— На ваш взгляд, эксперименты вроде этого помогают популяризировать спорт в стране?

— У нас в бригаде уже ходит шутка, что следующую встречу обслужим на космодроме Восточный. С большим удовольствием! Единственное, хотелось, чтобы на матчи такого рода приходило больше людей, хотя мы понимаем, что речь идёт о стратегическом, закрытом объекте. Но интерес к этому событию, безусловно, был огромный.

— Хвастались кому-то из родственников или коллег, что вам доверили обслуживать эту игру?

— Конечно, это не рядовое событие. Наверное, мне многие могли бы позавидовать, что имеется возможность посетить Белокаменку и выйти здесь на поле со свистком. А семья у меня и вовсе имеет отношение к Мурманской области. Жена семь лет прожила в Печенге и училась там в школе. Это ещё севернее Белокаменки — приблизительно на 120 км. В этом плане удивить её было сложно. Но в памяти произошедшее останется навсегда.

Виталий Мешков о матче, который запомнится на всю жизнь

«Хорошо бы провести здесь Зимнюю классику КХЛ»

Вице-президент РФС, а также заместитель председателя правления компании «НОВАТЭК» Денис Соловьёв остался очень доволен реализацией смелой идеи. При этом, по его признанию, планировалось провести в Белокаменке турнир, но в итоге решили сосредоточиться на одном поединке.

— Учитывая потраченные усилия — не было мысли провести в доке несколько матчей?

— Такая идея возникала. Изначально вообще хотели организовать целый фестиваль. Каждый день должны были проходить какие-то встречи. Но потом поняли, что уровень официальной игры достаточно серьёзный и требует большой подготовки. Поэтому решили ограничиться одной и сконцентрироваться на ней. Всё-таки тяжело принять большое количество команд. Плюс, честно говоря, не всегда выдерживает городская инфраструктура, например не можем обеспечить номерной фонд. Поэтому поняли: лучше один раз сделать хорошо, чем несколько — посредственно.

— Полученный опыт убеждает, что можно идти по пути расширения?

— Считаю, реально организовать даже турнир. Вот только через две недели тут будут строить платформу. Но привозить такого рода соревнования в регионы ничто не мешает. Это правильно.

— Коллективы Медиалиги, выступающие в Кубке России, привлекают к себе огромный интерес болельщиков. Возможно ли увеличение квоты для них в турнире?

— Данный вопрос скорее следует адресовать РФС. В моём понимании медиафутбол имеет свои границы роста. Чтобы уровень мастерства этих ребят повышался, им нужно фактически становиться профессионалами. Готовы ли они сами к этому? Пока всё существует в таком виде. К слову, феномен медийного футбола существует не только в России. Например, в Испании аналогичную лигу возглавляет Жерар Пике, а встречи собирают полные стадионы. Считаю, нужно двигаться поступательно. Если поднимется тема увеличения квоты, следует её обсудить. На примере 2DROTS мы видим: данные коллективы могут быть конкурентоспособными.

РФС в этом плане не стоит на месте. Если у федерации появляется повод, она готова идти навстречу и обсуждать. Даже когда мы озвучили идею провести поединок в Белокаменке, понимали: по всем действующим правилам сделать это будет сложно. Однако предприняли обоюдные усилия и получили результат. А был бы на их месте условный косный чиновник, пришлось бы сложнее.

— Вы как болельщик какого уровня событие хотели бы увидеть в доке?

— Неважно, чего бы я хотел, поскольку тут будут строить завод. Через два с половиной года, когда возведение объекта завершится, можно обсуждать варианты. С учётом полученного опыта было бы хорошо провести здесь Зимнюю классику КХЛ, залить лёд. Но это невозможно, поскольку по графику док освобождается только летом. Теперь мы понимаем, какие сложности возникают при организации такого рода мероприятий. Кстати, у нас ещё имелась мысль провести здесь пляжный футбол, всё-таки какой-никакой берег моря. Возможно, в следующий раз насыплем тут песок.

Соловьёв о футболе на плавучем доке

«Думал, круче эмоций уже быть не может»

Генеральный директор компании «НОВАТЭК-Мурманск» Пётр Оборин признался RT, что испытал от организации матча невероятные эмоции, сравнимые с запуском первой платформы из дока. Он также рассказал, какая судьба ждёт поле, постеленное на объекте, и объяснил, почему не все рабочие сумели посетить игру.

— Что ощущаете за несколько секунд до стартового свистка?

— Исключительно позитив. Здесь центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. И после того, как мы отправили первую платформу, я думал, круче эмоций уже быть не может. Однако сейчас тут родилось футбольное поле, а болельщики гремят в дудки и барабаны. Такого я себе представить не мог.

— Что вы почувствовали, когда первый раз услышали, что такое вообще возможно?

— Это было в один из дней, когда готовились к отправке первой платформы по проекту «НОВАТЭКа». Мы обсуждали производственный процесс и вдруг подумали: у нас же будет сухой док. Тут вмещается шесть футбольных полей! Почему бы не поставить одно и не сыграть в футбол? Нам настолько понравилась данная идея, что она не покинула стены этой площадки, а была реализована совместно с РФС.

— Сколько времени вы не спали, чтобы воплотить всё в жизнь?

— Времени относительно нашей обычной деятельности это занимает немного. Нам очень помогли коллеги из РФС: они быстро нашли поле и привезли опытного подрядчика, который организовал всё за три дня. Дальше дело техники: собрать трибуны и подготовить все обеспечивающие мероприятия. Мы сделали это за неделю, не больше.

— Тот факт, что сюда через несколько дней приедет сборная России, вдохновляет ещё больше?

— Конечно, но у «НОВАТЭКа» и правительства Мурманской области подписано соглашение о сотрудничестве в сфере образования, медицины и детского спорта. 7 сентября к нам с открытой тренировкой прибудет национальная команда, здесь соберутся детско-юношеские спортивные школы, футбольные клубы и примут участие в турнире. Потому мы всё это и делали. Популяризация футбола в таком необычном месте как Заполярье. Это показывает, что в футбол можно играть везде и в любом возрасте. Главное — любить его, верить в это и реализовывать идеи.

— Ходят слухи, что судьба поля уже определена.

— Да, действительно, мы приобрели его и собираемся передать правительству Мурманской области. Это сделано для того, чтобы в нефутбольном северном регионе данный вид всё-таки развивался. Здесь много детско-юношеских команд и фанатов футбола. Те счастливчики, которым правительство решит отдать газон, смогут проводить на нём областные, а то и межрегиональные соревнования.

— Не было идеи поговорить с КХЛ, чтобы устроить хоккейный матч на открытом воздухе?

— В следующем году отправляем вторую платформу, и у нас снова появится возможность провести здесь игру, а может, целый турнир.

— Сегодня послабления у всех рабочих или только у тех, кто не на смене?

— Только для любителей футбола и тех сотрудников, которые на отдыхающей смене. Завод продолжает работать. Всё-таки тут трудится 17 тыс. человек — остановить производство невозможно.