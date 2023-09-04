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Оборин: в футбол можно играть везде и в любом возрасте

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Гендиректор компании «НОВАТЭК-Мурманск» Пётр Оборин рассказал о том, что 7 сентября в Мурманск приедет сборная России по футболу.
Оборин: в футбол можно играть везде и в любом возрасте
  • РИА Новости

«7 сентября сюда с открытой тренировкой приедет национальная команда России, здесь соберутся детско-юношеские спортивные школы, футбольные клубы и примут участие в турнире. Для этого мы всё это и делали! Популяризация футбола в таком необычном месте, в Заполярье! Это показывает, что в футбол можно играть везде и в любом возрасте! Главное — любить футбол, верить в это и реализовывать идеи», — заявил RT Оборин.

Он рассказал, что футбольное поле в плавучем доке в посёлке Белокаменка передадут правительству Мурманской области.

«Это сделано для того, чтобы в нефутбольном северном регионе этот вид спорта всё-таки развивался! Здесь много детско-юношеских команд и фанатов футбола! Те счастливчики, которым правительство решит отдать это поле, смогут проводить на нём областные, а может, даже и межрегиональные соревнования».

Ранее Оборин поделился эмоциями от матча Кубка России между 2DROTS и кировским «Динамо».

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