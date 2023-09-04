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Оборин: матч в плавучем доке, такого я себе представить не мог

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Гендиректор компании «НОВАТЭК-Мурманск» Пётр Оборин поделился эмоциями от матча Кубка России между 2DROTS и кировским «Динамо», который прошёл на плавучем доке в посёлке Белокаменка Мурманской области.
Оборин: матч в плавучем доке, такого я себе представить не мог
  • Gettyimages.ru
  • © mermigas

«Самые положительные! Здесь центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. И после того, как мы отправили первую платформу, я думал, что круче эмоций уже быть не может! Однако сейчас тут родилось футбольное поле, а болельщики гремят в дудки и барабаны! Такого я себе представить не мог!

Что почувствовал, когда первый раз услышал, что такое вообще возможно? Это было в один из дней, когда мы готовились к отправке первой платформы. Мы обсуждали производственный процесс и вдруг подумали: у нас же будет сухой док! Тут вмещается шесть футбольных полей! Почему бы не поставить одно и не сыграть в футбол?» — заявил Оборин RT.

Также он отметил, что на организацию этого матча ушла неделя.

Ранее Виталий Мешков поделился эмоциями после матча Кубка России между 2DROTS и кировским «Динамо».

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