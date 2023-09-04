Мешков — о футбольном матче в плавучем доке: встреча запомнится на всю жизнь

Российский арбитр Виталий Мешков поделился эмоциями после матча Кубка России между 2DROTS и кировским «Динамо».

«Мы, как профессионалы, не делаем скидок на уровень лиги и не разделяем команды на профессиональные и любительские. Для нас каждый матч — часть работы, всегда должны судить хорошо. Обратная сторона медали — антураж. Эта встреча запомнится на всю жизнь как бригаде арбитров, так и игрокам и тренерам. Приехали на по-настоящему уникальное предприятие. Хочется поблагодарить организаторов.

Мы посетили док только перед началом матча. Но, подъезжая к нему, были поражены размерами. Очень масштабное, монументальное сооружение!» — заявил Мешков RT.

Также он ответил, популяризируют ли спорт в стране такие эксперименты.

«У нас в бригаде уже ходит шутка, что следующую встречу обслужим на космодроме Восточный. С большим удовольствием! Единственное, хотелось, чтобы на матчи такого рода приходило больше людей, хотя мы понимаем, что речь идёт о стратегическом, закрытом объекте.

Наверное, мне многие могли бы позавидовать, что имеется возможность посетить Белокаменку и выйти на поле со свистком».

Ранее Денис Соловьёв признался, что идея провести несколько матчей в плавучем доке возникала.