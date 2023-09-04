Соловьёв: на примере 2DROTS видим, что эти команды могут быть конкурентоспособными

Вице-президент Российского футбольного союза Денис Соловьёв признался, что идея провести несколько матчей в плавучем доке возникала.

«Изначально вообще хотели организовать целый фестиваль. Каждый день должны были проходить какие-то встречи. Но потом поняли, что уровень официальной игры достаточно серьёзный и требует большой подготовки. Поэтому решили ограничиться одной и сконцентрироваться на ней. Всё-таки тяжело принять большое количество команд», — заявил RT Соловьёв.

Также он ответил на вопрос о возможном увеличении квоты для команд Медиалиги в турнире.

«Данный вопрос, скорее, следует адресовать РФС. В моём понимании медиафутбол имеет свои границы роста. Чтобы уровень мастерства этих ребят рос, им нужно фактически становиться профессионалами. Готовы ли они сами к этому? Пока всё существует в таком виде.

Считаю, нужно двигаться поступательно. Если поднимется тема увеличения квоты, следует её обсудить. На примере 2DROTS мы видим: данные коллективы могут быть конкурентоспособными. РФС в этом плане не стоит на месте. Если у федерации появляется повод, она готова идти навстречу и обсуждать».

Ранее Соловьёв высказался о подготовке матча Кубка России между 2DROTS и кировским «Динамо».