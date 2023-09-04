Вице-президент РФС: поле, на котором играло кировское «Динамо», на порядок хуже

Вице-президент Российского футбольного союза Денис Соловьёв высказался о подготовке матча Кубка России между 2DROTS и кировским «Динамо».

«Не знаю, в обиде «Динамо» или нет. Спросите их. Но мы постарались сделать, чтобы они не чувствовали себя ущемлёнными. Я, честно говоря, смотрел предыдущий матч кировчан с клубом «Чертаново» в Кубке и могу сказать, что поле, на котором они играли, на порядок хуже, чем здесь», — сказал Соловьёв.

Также он заявил, что не готов ответить, во сколько обошлась организация матча.

«Всё это рано или поздно будет потом использовано. Чтобы не было иллюзий, что мы просто взяли и потратили деньги ради какой-то прихоти или пиара.

Вероятно, можно было провести игру в Мурманске на более или менее вместительном стадионе, а не в доке, но мы исходили из другой логики. У нас появился док, который свободен месяц. Задали себе вопрос: успеем ли здесь постелить поле и провести игру? Когда поняли, что можем, сделали это. Если кто-то пожелает организовать встречу где-то ещё и будет готов вкладываться — пожалуйста.

Мы привлекли внимание к Мурманску? Привлекли. Значит, задача решена. На моей памяти это самое необычное место, где проходил официальный футбольный матч».

Ранее Соловьёв заявил, что матч на плавучем доке был нужен для популяризации футбола.