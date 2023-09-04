Вице-президент РФС: матч на плавучем доке был нужен для популяризации футбола

Вице-президент Российского футбольного союза Денис Соловьёв рассказал о подготовке матча Кубка России между 2DROTS и кировским «Динамо».

«Идея пришла в голову достаточно просто. Когда на этом месте ещё строили завод, люди не очень понимали масштаб этого места. Чтобы объяснить, использовали одну простую аналогию: говорили, что данный док занимает площадь шести футбольных полей. И у нас возникла мысль: а почему бы за тот короткий срок, когда тут завершили строительство одного завода и не начали возводить новый, не провести матч. Неслучайно есть поговорка: «Бойся своих желаний». Дальше, как это часто бывает, когда начинаешь о чём-то думать и говорить, всё начало развиваться стремительно. Мы здесь положили поле. Договорились с РФС. Сначала хотели организовать товарищеский матч.

Условно, позавчера здесь была вода, стоял завод, а сегодня здесь играли в футбол. Мне кажется, что всё удалось — удался праздник! Мы добились всего, чего хотели. Самое главное, для чего это всё было нужно: показать людям, что футбол повсюду. В него можно играть везде, было бы желание! Особенно это касается Мурманска, где давно не было профессионального футбола. Мы дали возможность людям прикоснуться к этому, посмотреть, как это работает. Когда мы закончим цикл мероприятий на этом поле, мы передадим его Мурманской области. Они постелют его для детей, у которых появится возможность на нём играть. Идея провести матч здесь возникла у группы товарищей, а само предложение провести матч именно здесь высказал я. Большое спасибо коллегам, которые меня поддержали! Не знаю, поддержал ли идею провести здесь игру Владимир Путин, к сожалению, в момент его выступления на этом месте я не находился», — сказал Соловьёв.

Также Соловьёв сказал, какие аспекты для него были наиболее важными в подготовке этого матча.

«Моей головной болью было подготовить поле так, чтобы оно соответствовало всем критериям проведения официального матча. Также мы хотели, чтобы обязательно были допущены болельщики — ведь объект закрытый. Мы не хотели, чтобы пострадали интересы кировского «Динамо», ведь для них этот матч был домашним. Во-первых, стадион «Динамо» рассчитан всего на 500 человек — тут их было больше. Во-вторых, 17 сентября в Кирове пройдёт матч Медиалиги, куда приедет 2DROTS. Те, кто хотел их увидеть, увидят. Мы позвали туда экс-футболистов, амбассадоров РФС. Также мы дополнительно проработаем с Кировом вопрос развития детско-юношеского футбола. Мы сделали всё, чтобы они не были в обиде и не чувствовали себя ущемлёнными», — добавил он.

Ранее в РФС сообщили, что матчем в Мурманской области открыли программу «Футбол повсюду».