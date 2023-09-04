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В РФС сообщили, что матчем в Мурманской области открыли программу «Футбол повсюду»

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Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин рассказал, что организация презентовала программу «Футбол повсюду» открытием матча между 2DROTS и кировским «Динамо».
В РФС сообщили, что матчем в Мурманской области открыли программу «Футбол повсюду»
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«Планируется проведение матчей в других локациях, по сути, сегодня мы презентовали программу «Футбол повсюду», не хотели, чтобы это было просто лозунгом или баннером. Это должны быть яркие, красивые проекты, чтобы люди видели на практике, что это возможно, например, можно провести матч в доке на Баренцевом море», — цитирует Терёшина ТАСС.

Встреча между 2DROTS и «Динамо» Киров завершилась со счётом 2:0.

В составе медиакоманды мячи забили Станислав Манаев (40-я минута) и Годфред Клуцей (64-я).

Игра прошла на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в посёлке Белокаменка Мурманской области. 

Таким образом, 2DROTS вышел в 1/32 финала Пути регионов Кубка России.

Ранее президент 2DROTS Никита Панасюк высказался о победе своей команды над кировским «Динамо» в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России.

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