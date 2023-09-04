Тренер 2DROTS Кузнецов: сначала не поняли, когда объявили, что сыграем на плавучем доке
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«Не всякая команда может в нём участвовать, тем более медийная. Мы это право получили. Поэтому должны демонстрировать 100% возможностей и доказать, что и у нас есть футболисты, достойные большего. Мы это показываем уже третий год.
...Будем бороться. А что, нам отказываться выходить на поле? Конечно, нет. Будем серьёзно готовиться и навяжем борьбу», — заявил Кузнецов RT.
Также он ответил на вопрос о том, не чувствовал ли он ответственность за то, что команде предстояло принять участие в противостоянии в доке.
«Самое главное — выбор пал именно на нас, и мы приехали в Белокаменку. Когда объявили, что сыграем на плавучем доке, хотя здесь даже нет поля, сначала не поняли, в чём заключается фишка. Но уже на месте осознали».
Ранее Кузнецов высказался об идее проведения матча Кубка России с кировским «Динамо» в плавучем доке в посёлке Белокаменка.