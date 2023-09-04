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Тренер 2DROTS Кузнецов: нужно играть там, где футбола мало, но люди голодны до матчей

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Главный тренер любительской команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о подготовке команды к матчу Кубка России.
Тренер 2DROTS Кузнецов: нужно играть там, где футбола мало, но люди голодны до матчей
  • Gettyimages.ru
  • © silatip

«Мы трудимся планомерно, поскольку нам перенесли встречу. 3 августа должны были играть. Следующий матч состоится уже 10-го числа в Нижнем Новгороде. Опять куда-то ехать. Только в этом плане тяжело.

Хватит ли ребят эмоционально на такие победы? Мы-то находимся здесь и в курсе, что делать. Понимаем, как разгрузить спортсменов, как позволить им отдохнуть. Они всё прекрасно знают. Сегодня разрешил им гулять. А завтра уже продолжим работать», — заявил RT Кузнецов.

Он также ответил, где ещё хотел бы провести игру.

«Считаю, нужно всё-таки обратить внимание на более тёплые места. В холодных регионах просто не приживётся трава. Нужно сыграть там, где футбола мало, но при этом люди голодны до матчей высокого уровня. Мы с удовольствием поедем».

Ранее Кузнецов высказался о победе своей команды над кировским «Динамо» в матче Кубка России.

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