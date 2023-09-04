Прудников: если 2DROTS выиграют Кубок России, клубам РПЛ надо разогнать своих игроков
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«В моём понимании, это как небо и земля. Серьёзно к этому отнестись невозможно. Медийные лиги делают шоу, и каждый там говорит что хочет. Даже если и постараться рассмотреть это со всей серьёзностью и считать, что 2DROTS может что-то говорить на данный момент, пока ими сделано крайне мало. Если они выиграют Кубок России по футболу, то всей нашей первой верхней десятке команд в РПЛ надо будет собраться и разогнать всех своих игроков. Говоря более серьёзно, это, безусловно, успех для такой команды, как 2DROTS, но говорить ещё слишком рано: больших свершений ими ещё не сделано», — заявил Прудников RT.
Ранее президент 2DROTS Никита Панасюк высказался о победе своей команды над кировским «Динамо» в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России.