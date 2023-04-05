Мостовой — об увеличении квот для команд Медиалиги: обалдеть, я не поддерживаю идею!

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что в следующем розыгрыше Кубка России по футболу могут принять участие сразу восемь команд Медиалиги.

«Обалдеть! Но я точно не поддерживаю эту идею. Не нужно смешивать профессиональный и медиафутбол в таком количестве. Да, был опыт «Амкала» и 2DROTS: они начинали с низших стадий. Можно оставить так же, добавить две-три команды, и пусть они там играют.

Но добавлять восемь команд не имеет никакого смысла. Всё-таки это профессиональный футбол. У нас чего только не придумают, уже пытались пляжный футбол смешать с обычным, баскетбол 3×3 объединить с профессиональным. Так нельзя», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой прокомментировал крупное поражение «Химок» в матче 21-го тура чемпионата России от «Краснодара».