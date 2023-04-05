Мостовой — об увеличении квот для команд Медиалиги: обалдеть, я не поддерживаю идею!

Короткая ссылка
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что в следующем розыгрыше Кубка России по футболу могут принять участие сразу восемь команд Медиалиги.
Мостовой — об увеличении квот для команд Медиалиги: обалдеть, я не поддерживаю идею!
  • РИА Новости

«Обалдеть! Но я точно не поддерживаю эту идею. Не нужно смешивать профессиональный и медиафутбол в таком количестве. Да, был опыт «Амкала» и 2DROTS: они начинали с низших стадий. Можно оставить так же, добавить две-три команды, и пусть они там играют.

Но добавлять восемь команд не имеет никакого смысла. Всё-таки это профессиональный футбол. У нас чего только не придумают, уже пытались пляжный футбол смешать с обычным, баскетбол 3×3 объединить с профессиональным. Так нельзя», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой прокомментировал крупное поражение «Химок» в матче 21-го тура чемпионата России от «Краснодара».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить