Мостовой — о поражении «Химок»: они специально это делают?

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал крупное поражение «Химок» в матче 21-го тура чемпионата России от «Краснодара».

«То, что я увидел сегодня в исполнении «Химок», — это безобразие. У меня вопрос: они специально это делают? Футболисты, которые должны играть в основе, не играют, вратарь от игры к игре чудит и привозит, — цитирует Мостового «Чемпионат».

«Краснодар» нанёс крупное поражение «Химкам». Встреча в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 6:0.

Таким образом, «Краснодар» повторил свою самую крупную победу в РПЛ, для «Химок» же это самое крупное поражение в чемпионате России.

Ранее главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение от «Краснодара».