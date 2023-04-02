Мостовой — о поражении «Химок»: они специально это делают?

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал крупное поражение «Химок» в матче 21-го тура чемпионата России от «Краснодара».
Мостовой — о поражении «Химок»: они специально это делают?
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«То, что я увидел сегодня в исполнении «Химок», — это безобразие. У меня вопрос: они специально это делают? Футболисты, которые должны играть в основе, не играют, вратарь от игры к игре чудит и привозит, — цитирует Мостового «Чемпионат».

«Краснодар» нанёс крупное поражение «Химкам». Встреча в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 6:0. 

Таким образом, «Краснодар» повторил свою самую крупную победу в РПЛ, для «Химок» же это самое крупное поражение в чемпионате России.

Ранее главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение от «Краснодара».

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