Мостовой — о поражении «Химок»: они специально это делают?
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«То, что я увидел сегодня в исполнении «Химок», — это безобразие. У меня вопрос: они специально это делают? Футболисты, которые должны играть в основе, не играют, вратарь от игры к игре чудит и привозит, — цитирует Мостового «Чемпионат».
«Краснодар» нанёс крупное поражение «Химкам». Встреча в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 6:0.
Таким образом, «Краснодар» повторил свою самую крупную победу в РПЛ, для «Химок» же это самое крупное поражение в чемпионате России.
Ранее главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение от «Краснодара».