Акинфеев заявил, что не пойдёт в медиафутбол

Вратарь и капитан московского ЦСКА рассказал о своём отношении к медиафутболу.

«Я в медиафутбол не пойду. Мне этот футбол уже надоел. Я уже 50 лет в футболе. Бывают истории, когда из бывших юношеских команд говорят, мол, давайте встретимся. Я говорю: «Ребят, давайте встретимся, но где-нибудь в ресторане. В футбол я играть не хочу», — сказал вратарь в шоу «Известь».

37-летний россиянин выступает за армейцев с 2003 года. В составе красно-синих он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок России, семь раз — Суперкубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.

Ранее Акинфеев высказался о переходах бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит» и экс-полузащитника московской команды Хесуса Медины в столичный «Спартак».