Карпин: без мотивации сборная не победит даже игроков Медиалиги

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о мотивации футболистов национальной команды.

«Игрокам сборной России нужен донастрой, чтобы обыграть Кению. Проблема в нём, а не в мастерстве. Если я выйду настроенный на миллиард процентов, но я Кению не обыграю. Вам дай €10 млн — вы тоже не обыграете. Без настроя сборная не обыграет даже команду Медиалиги», — цитирует Карпина РИА Новости.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начался 13 ноября в Новогорске. В сборную вызваны 29 игроков.

20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не имели влияния на рейтинг.

Ранее Карпин высказался об уровне игры нападающего «Спартака» Александра Соболева.