Карпин заявил, что Соболеву нужно прибавлять во всём
- РИА Новости
«Что касается недовольства Александра Соболева на тренировках, ему надо прибавлять во всём. Он вызван, потому что уже был в сборной и знает все требования», — цитирует Карпина РИА Новости.
Соболев был включён в состав национальной команды для подготовки к товарищескому матчу с Кубой, который состоится 20 ноября в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начался 13 ноября в Новогорске. В сборную вызваны 29 игроков.
Ранее Карпин поделился мнением о сборной Кубы.