Карпин заявил, что Соболеву нужно прибавлять во всём

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об уровне игры нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Что касается недовольства Александра Соболева на тренировках, ему надо прибавлять во всём. Он вызван, потому что уже был в сборной и знает все требования», — цитирует Карпина РИА Новости.

Соболев был включён в состав национальной команды для подготовки к товарищескому матчу с Кубой, который состоится 20 ноября в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начался 13 ноября в Новогорске. В сборную вызваны 29 игроков.

Ранее Карпин поделился мнением о сборной Кубы.