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Карпин заявил, что Соболеву нужно прибавлять во всём

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об уровне игры нападающего «Спартака» Александра Соболева.
Карпин заявил, что Соболеву нужно прибавлять во всём
  • РИА Новости

«Что касается недовольства Александра Соболева на тренировках, ему надо прибавлять во всём. Он вызван, потому что уже был в сборной и знает все требования», — цитирует Карпина РИА Новости. 

Соболев был включён в состав национальной команды для подготовки к товарищескому матчу с Кубой, который состоится 20 ноября в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начался 13 ноября в Новогорске. В сборную вызваны 29 игроков.

Ранее Карпин поделился мнением о сборной Кубы.

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