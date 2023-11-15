Карпин: знаю фамилии игроков сборной Кубы, там нет Месси и Роналду

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о ближайшем сопернике национальной команды — сборной Кубы.

«Знаю фамилии игроков сборной Кубы, есть те, кто выделяется. Но там нет Месси и Роналду. По уровню Кубу можно сравнить с Кенией», — цитирует Карпина Sport24.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начался 13 ноября в Новогорске. В сборную вызваны 29 игроков.

20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Ранее вице-капитан сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес назвал самых опасных, по его мнению, игроков в составе национальной команды России.