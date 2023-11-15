Игрок сборной Кубы считает Головина и Миранчука самыми опасными в составе России

Вице-капитан сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес назвал самых опасных, по его мнению, игроков в составе национальной команды России.

«Чаще остальных видел Головина и Миранчука. Оба являются ключевыми игроками на своих позициях и представляются наиболее опасными в составе нашего соперника», — цитирует игрока «Чемпионат.com».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начался 13 ноября в Новогорске. В сборную вызваны 29 игроков.

20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Ранее Фернандес высказался о предстоящем товарищеском матче с командой России.