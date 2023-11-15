Игрок сборной Кубы: у России всегда был громадный потенциал

Вице-капитан сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес высказался о предстоящем товарищеском матче с командой России.

«У сборной России всегда был громадный потенциал. Большие игроки с великим духом. Команда отлично выступала на чемпионатах Европы. Это страна с футбольными традициями и сильной лигой», — цитирует Фернандеса «Чемпионат.com».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнётся 13 ноября в Новогорске. В сборную вызваны 29 игроков.

20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что Руслан Литвинов, Антон Зиньковский и Даниил Уткин покинули расположение сборной России.