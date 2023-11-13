Литвинов, Зиньковский и Уткин покинули расположение сборной России

Руслан Литвинов, Антон Зиньковский и Даниил Уткин покинули расположение сборной России.

«Из-за хронического перегрузочного состояния тренерским и медицинским штабами сборной России принято решение направить Литвинова и Зиньковского в расположение клуба для полноценного восстановления. Что касается Уткина, то у игрока «Ростова» ОРВИ», — приводит заявление старшего врача сборной России Владимира Хайтина пресс-служба команды.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнётся 13 ноября в Новогорске.

20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Ранее Личка высказался о том, что футболистов столичного клуба не вызвали в сборную России.